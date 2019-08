7 centimeter korter: lange kinderen laten groeischijf kapotmaken

De toename van het aantal operaties komt niet doordat kinderen steeds langer worden. In Nederland is de lengtegroei van de bevolking juist gestopt. De operatie is populair omdat de traditionele behandeling, met hormonen als groeiremmers, niet meer wordt toegepast. Wetenschappelijke studies uit 2004, 2010 en 2012 wezen uit dat meisjes van de hormoonbehandeling onvruchtbaar kunnen worden.

In het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven is het aantal operaties sinds 2015 vervijfvoudigd. Maar lange kinderen hoeven natuurlijk niet te kiezen voor een behandeling, zegt kinderorthopedisch chirurg Arnold Besselaar.

"Medisch is er geen noodzaak. Je wordt erg lang, maar dat is niet schadelijk voor je gezondheid. Praktisch en sociaal ligt het anders. We hebben het over jongens die ver over de 2 meter worden en meisjes die over de 1.90 meter worden. Ook in ons land zijn dat lengtes die problemen geven."

Zo zijn lange mensen vaak aangewezen op speciaalzaken voor kleding en meubels. Ook beroepskeuzes worden beperkt: wie heel lang is, kan bijvoorbeeld geen piloot of motoragent worden.