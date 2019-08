Van Laarhoven vanuit cel: 'Grapperhaus meer oog voor gerechtigheid dan departement'

Grapperhaus stelt verder dat het nog niet zeker is dat het echtpaar Van Laarhoven naar Nederland kan komen. Ook Van Laarhoven zegt daarover "niet te willen speculeren".

Handgeschreven

Van Laarhovens boodschap is handgeschreven in een schriftje overgebracht. Onduidelijk is of hij de tekst zelf heeft opgeschreven of het bijvoorbeeld aan zijn advocaat heeft gedicteerd.

Hij laat weten dat hij gerechtigheid verdient, omdat volgens hem niemand heeft bewezen dat hij iets verkeerd heeft gedaan. "Ik heb mijn geld legaal verdiend in Nederland en heb alle belastingen betaald."

Van Laarhoven woont sinds 2008 in Thailand. Sinds 2011 wordt hij in Nederland verdacht van het witwassen van drugsgeld, belastingontduiking en lidmaatschap van een criminele organisatie.