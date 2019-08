Konvooi met Nederlands legermaterieel aangevallen in Mali

Een konvooi met Nederlands legermaterieel is eergisteren aangevallen in Mali. Daarbij zijn vier militairen van het leger van Mali en twee chauffeurs om het leven gekomen. Twee andere Malinese militairen raakten ernstig gewond, meldt defensie.

Bij de aanval in de buurt van de plaats Boni waren geen Nederlandse eenheden betrokken. Nederland was tot april actief voor de VN-missie in Mali. De meeste Nederlandse militairen in Mali zijn vertrokken en het kamp is overgedragen aan het Duitse leger.

Het meeste materieel wordt de komende maanden terug naar Nederland gebracht. Er zijn nog acht militairen actief in Mali voor verschillende andere missies.

Commandant der strijdkrachten Rob Bauer zegt het incident te betreuren. Over de precieze toedracht en de schade aan het Nederlandse materieel kan defensie nog niets zeggen. Het konvooi bevatte geen wapens, munitie of ander gevoelig materieel.