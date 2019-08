Vanaf morgen hitteplan in heel Nederland

Het RIVM stelt morgen voor heel Nederland het hitteplan in, vanwege de verwachte hitte. Volgens Weerplaza lopen de temperaturen vanaf morgen op tot zomerse waarden. Regionaal kan het 30 graden worden.

"Zeker voor groepen kwetsbare mensen brengt hitte zelfs risico's met zich mee", meldt het instituut. "Dat geldt bijvoorbeeld voor ouderen, baby's, chronisch zieken, mensen met overgewicht, mensen in verzorgingshuizen en mensen in een sociaal isolement."

Het hitteplan wordt geactiveerd in overleg met het KNMI. Daarbij speelt mee of er sprake is van maximumtemperaturen van boven de 27 graden. Dit zijn de adviezen van het RIVM die horen bij het hitteplan:

voldoende drinken

draag dunne en beschermende kleding

gebruik zonnebrandcrème

zoek de schaduw op

probeer lichamelijke inspanning 's middags te beperken

houd de woning koel

let extra op zorgbehoevenden

Een hitteplan wordt vaker afgekondigd. Het laatste hitteplan was actief van 23 tot en met 28 juli. In die periode werd ook het nieuwe hitterecord van 40,7 graden op de vliegbasis Gilze-Rijen genoteerd.