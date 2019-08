1500 varkens dood door stalbrand in Streefkerk

Bij een stalbrand in Streefkerk (Zuid-Holland) zijn bijna 1500 varkens omgekomen. Slechts vijftien varkens konden op tijd naar buiten komen, meldt de brandweer.

De brand ontstond aan het einde van de middag en nam volgens RTV Rijnmond razendsnel in hevigheid toe. Zwarte rook was tot in de wijde omgeving te zien.

Rond 19.15 uur werd het sein brand meester gegeven. De brandweer verwacht vanavond nog lang bij de stal bezig te zijn, onder meer met het afvoeren van de kadavers.

De schuur is volledig uitgebrand. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Er is geen asbest vrijgekomen.

Afgelopen nacht was er ook een grote brand in een kippenschuur bij Nijkerk, waarbij 16.000 kippen zijn gedood. De schuur, die volledig is verwoest, wordt gesloopt.