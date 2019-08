Kan je ziek worden van borstimplantaten? Ancilla heeft geen twijfels

Van vermoeidheid, concentratieproblemen tot niet meer kunnen lopen: de problemen van mensen met implantaten lopen uiteen, legt Henry Dijkman uit, docent aan de HAN en het Radboud Universitair Medisch Centrum. Hij doet onderzoek naar wat er met het lichaam gebeurt, als siliconen terechtkomen in de hersenen, het ruggenmerg en andere organen.

Omdat het algemene en vage klachten zijn die vrouwen ervaren, is het volgens hem lastig voor de patiënt en de huisarts om vast te stellen wat de oorzaak is. ''Als je na vijf jaar pas klachten krijgt, dan denk je niet gelijk aan je implantaat. Veel vrouwen ervaren de problemen pas na hun 35ste. Dan vraagt de huisarts naar hun gezinsleven of een eventuele burn-out."

Soa-test

Ook Van de Leest werd door artsen van het kastje naar de muur gestuurd. Ze deed allergietesten, bloedtesten en een röntgentest. "Ik heb zelfs een soa-test gedaan. Je verzint niet dat het te maken heeft met je implantaten", zegt Van de Leest, die 15 jaar lang siliconen in haar lichaam droeg.

Dat er geen richtlijn is voor dit soort klachten, maakt het volgens Daphne Laeijendecker van het Nederlands Huisartsen Genootschap lastig voor huisartsen om de klachten te herkennen. Zij zegt dat huisartsen wel vragen of iemand een implantaat heeft. ''Als er een vermoeden is dat de klachten daarmee te maken hebben, verwijzen huisartsen door."

Daarnaast is het nog maar de vraag of implantaten de kwalen veroorzaken, stelt Marc Mureau, plastisch chirurg en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie. Het is volgens hem namelijk nog niet bewezen dat aspecifieke klachten als hoofdpijn en vermoeidheid in alle gevallen worden veroorzaakt door implantaten.

Volgens hem wordt er nu "onnodig paniek gezaaid". ''We ontkennen de klachten niet, maar of er echt een oorzakelijk verband is, moet nog worden onderzocht", zegt hij. Ook zit er volgens hem een psychisch fenomeen achter. ''Als de implantaten eruit zijn, zijn vrouwen wellicht opgelucht."