Gilze en Rijen gaat niet naar 'hittefeest' in Warnsveld

De Brabantse gemeente Gilze en Rijen gaat morgen de historische 'hittewimpel' niet ophalen in Warnsveld. Burgemeester en wethouders hebben een vergadering en daarom zijn zij niet beschikbaar. Dat hebben ze aan de organisatie in de Gelderse plaats laten weten.

Morgen is het 75 jaar geleden dat in Warnsveld een hitterecord van 38,6 graden werd gemeten. Dat record werd vorige maand gebroken, toen het op het meetpunt van de vliegbasis Gilze-Rijen 40,7 graden werd.

Warnsveld wilde het recordhouderschap formeel aan de gemeente Gilze en Rijen doorgeven met de overdracht van een officiƫle wimpel, die huisarts Jan Thate destijds van het KNMI kreeg omdat hij de recordtemperatuur had vastgesteld.

Dat feest gaat nu dus niet door. "We zijn teleurgesteld. Dit kan bijna niet waar zijn. Deze wimpel is 75 jaar lang gekoesterd", zegt Henk-Jan Hulleman van de organisatie.

Keerzijde

Gilze en Rijen laat weten dat het feest niet in de planning past en bovendien ziet de gemeente ook de keerzijde van het record. "Het is een teken dat we ons bezig moeten houden met klimaatverandering. Veel mensen hebben veel last van de hoge temperaturen gehad", zegt een woordvoerder tegen Omroep Brabant.

De organisatie hoopt dat Gilze en Rijen nog van gedachten verandert. Anders neemt Omroep Brabant, die wel present is de Achterhoek, de wimpel in ontvangst.