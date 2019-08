Groenland als 'real estate': wat Trump (en anderen) zien in het mega-eiland

Trump krijgt niet zijn zin. De Deense premier Frederiksen noemt het idee om Groenland te verkopen "absurd". Maar volgens Haroon Sheikh is het minder vreemd dan het lijkt dat een gebied door een akkoord van nationaliteit verandert. "Dat is in de Amerikaanse geschiedenis veel vaker voorgekomen. Een groot deel van het Amerikaanse grondgebied is door verkoop in Amerikaanse handen gekomen. De staat Louisiana is bijvoorbeeld gekocht van Frankrijk en Alaska van Rusland in de negentiende eeuw." Zelfs van Denemarken heeft de VS grondgebied gekocht: begin twintigste eeuw verwierf de VS de Amerikaanse Maagdeneilanden van de Denen.

Daarbij is er naast het smeltende ijs nog een ontwikkeling die Groenland belangrijk maakt: er is in Groenland, dat nu al zelfbestuur heeft, een sterke onafhankelijkheidsbeweging. Sheikh: "Het gebied, nu nog Deens, kan in de toekomst andere partners zoeken. Dat betekent dat dit gebied belangrijker wordt in de geopolitieke rivaliteit wereldwijd."

Egyptische eilandjes

Sinds de Tweede Wereldoorlog is de handel in land wat minder gangbaar, maar het gebeurt soms nog wel. "Twee jaar geleden heeft Saudi-Arabië nog eilanden van Egypte gekocht. Dat was een andere situatie dan nu met Groenland. Egypte was op dat moment zwak en had bondgenoten nodig. Denemarken zit in een andere situatie."

Het is heel onwaarschijnlijk dat Groenland van eigenaar wisselt, verwacht Sheikh. Maar de Denen hebben wel aangekondigd dat ze zeker bereid zijn tot nauwe samenwerking met de VS te krijgen op Groenland. "Dat zou wel passen in de tactiek van Trump: eerst heel hoog inzetten met een eis waar niemand aan kan voldoen, en vervolgens een goede deal te sluiten. Dat is natuurlijk nog heel goed mogelijk."