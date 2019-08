Geweigerde nikabdraagster zegt dat ze wordt bedreigd

De nikabdraagster die maandag is geweigerd in een bus in Stein wordt bedreigd, zegt haar advocaat. Volgens hem wil een groep mensen haar bij de bushalte in Stein staande houden middels een burgerarrest. De politie is niets bekend over een bedreiging en kent ook het verhaal over het plan om een burgerarrest te verrichten niet.

De 36-jarige vrouw uit Geleen wilde maandag in Stein met de bus, maar de chauffeur wilde haar niet meenemen in verband met haar gezichtsbedekkende kleding. Toen ze weigerde de bus te verlaten, belde de chauffeur de politie. Na een gesprek is ze daarop volgens de politie vrijwillig uitgestapt.