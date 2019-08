Duizenden branden in Amazonegebied, wat is er aan de hand?

Ieder jaar kent het Amazonegebied een brandseizoen, vertelt hoogleraar Guido van der Werf van de Vrije Universiteit in Amsterdam. "Dat is in de droogste periode van het jaar. Dat seizoen is nu twee, drie weken bezig."

Dat is te zien aan het aantal bosbranden in het gebied. Sinds afgelopen donderdag telt het Braziliaanse agentschap voor ruimteonderzoek (INPE) ruim 9500 nieuwe brandhaarden in het land. Ook is er volgens INPE een stijging van 83 procent aan bosbranden in vergelijking met vorig jaar. Die bosbranden zijn volgens INPE vooral te vinden in de noordelijke deelstaten Amazonas, met het hart van het Amazone-gebied, en Rondonia, dat grenst aan Bolivia.

Hier zie je satellietbeelden van branden bij Vilhena, in de staat Rondonia. De eerste foto is van 6 augustus, de tweede van 16 augustus. Door het rode balletje te verslepen zie je het verschil in luchtkwaliteit en afgebrand gebied: