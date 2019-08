Tienduizenden Syriërs op de vlucht na opmars regeringsleger richting Idlib

In de Syrische provincie Idlib zijn tienduizenden mensen op de vlucht geslagen in verband met de opmars van het regeringsleger. Hulporganisaties zeggen tegen het Duitse persbureau DPA dat sinds begin augustus meer dan 70.000 mensen zijn gevlucht, velen van hen naar de Turks-Syrische grens.

Veel mensen vluchtten de laatste dagen uit de stad Maarat al-Numan. Dat komt doordat het rebellenbolwerk Khan Sheikhoun, een stad ongeveer 25 kilometer ten zuiden, op het punt staat ingenomen te worden door het regeringsleger, dat wordt gesteund door Rusland.

"De stroom vertrekkende auto's en andere voertuigen houdt niet op", zegt Abdulla Younis vanuit Maarat al-Numan tegen persbureau Reuters. Het overgrote deel van de mensen die op de vlucht zijn geslagen, zou de afgelopen dagen zijn vertrokken.

Meer bombardementen

Na meer dan acht jaar burgeroorlog in Syrië is de provincie Idlib vrijwel het enige gebied dat nog grotendeels in handen is van opstandelingen. Naast burgers huizen er verschillende rebellenbewegingen en jihadistische groeperingen.

Russische en Syrische gevechtsvliegtuigen bestoken de regio steeds intensiever. Doelen rond Maarat al-Numan zijn de afgelopen dagen veelvuldig onder vuur genomen. Gisteren werd volgens inwoners het al-Rahma-ziekenhuis in Tell Mannas getroffen, niet ver van de stad.

De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, Michelle Bachelet, zei vorige maand dat de internationale gemeenschap "schouderophalend" toekijkt hoe Syrië en Rusland burgerdoelen bombarderen in Idlib.

Vluchtelingenstroom

Niet alleen vanwege de strijd tussen de verschillende rebellenbewegingen en de regering lopen de spanningen in en rondom Idlib op. Maandag bombardeerde de Syrische luchtmacht een Turks konvooi, dat volgens Syrië opstandelingen wilde bevoorraden. Maar Turkije zei dat het konvooi op weg was naar een Turkse observatiepost en waarschuwde Damascus om "niet met vuur te spelen".

Naar schatting wonen er ongeveer drie miljoen mensen in het rebellengebied in Idlib in het noordwesten van Syrië. Ongeveer de helft van hen is al uit andere delen van Syrië verdreven. Uit angst voor een nieuwe vluchtelingenstroom uit de regio heeft buurland Turkije de grens inmiddels gesloten.