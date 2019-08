Grootste e-sportsteam ter wereld opent campus in centrum Utrecht

Het grootste e-sportsteam ter wereld heeft vanaf volgend jaar ook Utrecht als thuisbasis. Team Liquid, een groep van professionele gamers die in 2000 in de Domstad werd gevormd, opent dan een eigen vestiging bij het centraal station.

Nu heeft het team al trainingsplekken in Utrecht, maar in het nieuwe complex komen ook verblijfruimtes, kantoren, vergaderzalen en een restaurant. Bovendien wordt het hoofdkantoor deels toegankelijk voor het publiek. Zo komt er een fanzone waar merchandise te koop is en kunnen liefhebbers hun idolen zien spelen.

Team Liquid werd opgericht door Victor Goossens, die nog steeds deel uitmaakt van de leiding. Het toonaangevende e-sportsteam heeft ook vestigingen in Los Angeles en São Paulo.

Meerdere teams en in totaal zo'n zeventig spelers spelen games als League of Legends, Dota 2, Fortnite en Counter-Strike. Het team van dat laatste spel staat sinds begin juni op nummer 1.

Stadions vol

E-sports zijn een enorme groeimarkt, waarin volgend jaar naar schatting bijna 1,3 miljard euro omgaat. Wereldwijd stromen er wekelijks stadions vol met tienduizenden mensen die op toernooien afkomen. Online kijken nog eens honderdduizenden mensen naar de wedstrijden via livestreams.