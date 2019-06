E-sportsteam van Nederlander naar eerste plek wereldwijd: hoe doe je dat?

Het Counter-Strike-team van de Nederlander Victor Goossens (36) staat sinds vorige week op de eerste plaats in de wereldwijde ranking. Om dat voor elkaar te krijgen is er vier jaar hard gewerkt. Hoe doe je dat, een e-sportsteam opbouwen?

Voor Goossens is daar een lange weg aan voorafgegaan, want Team Liquid richtte hij in 2000 al op. Toen leek het nog in niets op het bedrijf waar hij nu een van de twee ceo's van is. Team Liquid is door de jaren heen gegroeid tot het grootste e-sportsteam ter wereld; het wordt het 'FC Barcelona van gaming' genoemd.

Zo'n team werkt eigenlijk hetzelfde als professionele sportclubs. Net als Barcelona topteams in voetbal en basketbal heeft is Team Liquid ook actief in verschillende sporten. Verschillende teams (en in totaal zo'n zeventig spelers) spelen spellen als League of Legends, Dota 2, Fortnite en Counter-Strike.

Spelers staan onder contract en worden soms flink betaald. In de e-sportswereld is het niet vreemd als een speler een vergelijkbaar salaris krijgt als een gemiddelde eredivisiespeler (280.000 euro). Bij topspelers kan dat loon oplopen tot een miljoen euro per jaar. Ook op andere fronten is de vergelijking met topsportteams makkelijk te maken.