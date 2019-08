Australische kardinaal Pell ook in hoger beroep veroordeeld voor misbruik

De Australische kardinaal George Pell (78) is ook in hoger beroep veroordeeld voor het misbruiken van twee 13-jarige misdienaars.

Pell werd in maart veroordeeld tot zes jaar cel, nadat hij in december vorig jaar al schuldig was bevonden aan vijf aanklachten. Hij bleef zelf het misbruik ontkennen en ging in beroep. Twee van de drie rechters van het hooggerechtshof in deelstaat Victoria verwierpen het beroep. Daarmee blijft de veroordeling in stand.

Misbruik

Het misbruik vond plaats in 1996 en 1997 in de kathedraal van Melbourne, waar Pell destijds net aartsbisschop was geworden. Het vonnis is onder meer gebaseerd op de getuigenis van een van de slachtoffers. De ander overleed in 2014 op 31-jarige leeftijd aan een overdosis heroïne.

De advocaten van Pell zullen de uitspraak vermoedelijk aanvechten bij de Hoge Raad, de hoogste rechtbank van Australië. De kardinaal komt in oktober 2022 in aanmerking voor voorwaardelijke vrijlating.

Kardinaal Pell was een van de machtigste mensen in het Vaticaan. Hij werd in 2014 benoemd tot penningmeester en ging in 2017 met verlof.