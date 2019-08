Geologen brengen miljoenen jaren oude kalksteengroeve Maastricht in kaart

Geologen brengen de bodem en wanden van de miljoenen jaren oude grond in de ENCI-groeve in Maastricht in kaart. Ze verzamelen gesteentes en maken een 3D-model van de groeve om het geologisch erfgoed vast te leggen.

De groeve werd door het bedrijf ENCI decennialang gebruikt voor het winnen van kalksteen, maar wordt nu omgevormd tot natuurgebied. Omdat de wanden als gevolg daarvan overgroeid zullen raken, willen onderzoekers het geologisch erfgoed vastleggen nu het nog kan.

"Eigenlijk zijn wij de gesteentes van de regio van Maastricht aan het archiveren", legt geoloog Johan Vellekoop van de universiteit in Leuven uit. Van elk laagje gesteente wordt een monster genomen dat wordt opgeslagen in het Natuurhistorisch Museum in Maastricht. En met een drone wordt de hele groeve in beeld gebracht. "Zodat we ook over tien jaar nog kunnen zien hoe de groeve er nu uitzag."

Dinosaurusresten

Het gebied is volgens hem geologisch gezien zeer interessant omdat er gesteentes liggen die zijn gevormd in het laatste tijdperk van de dinosaurussen, toen de regio Maastricht nog een ondiepe subtropische zee was. Schaaldelen en skeletten van zeedieren hebben zich in de loop der tijd opgestapeld en een dik pakket kalk gevormd van ongeveer 80 meter dik.

Bij de vele afgravingen die er de afgelopen jaren waren, werden al verscheidene interessante vondsten gedaan, zegt Vellekoop tegen 1Limburg. "Bekend is natuurlijk de mosasaurus, zeeschildpadden en er liggen zelfs af en toe wat dinosaurusresten tussen."

Daarnaast hopen de onderzoekers ook nieuwe kennis op te doen. "Een van de dingen die wij graag zouden willen weten, is hoe deze lagen zich nu vormen. Waarom hier kalksteen en daar vuursteen? Daar zijn wel een aantal idee├źn over, maar weinig echt harde bewijzen."

Het onderzoek wordt gedaan door geologen van de universiteiten in Leuven en Brussel, in samenwerking met Natuurmonumenten en het Natuurhistorisch Museum in Maastricht.