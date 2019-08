3 jaar voor medewerker FloraHolland die miljoenen verduisterde

Een voormalig werknemer van Royal FloraHolland is veroordeeld tot een celstraf van 3 jaar, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor het verduisteren van miljoenen euro's. Ook moet hij worden behandeld voor zijn gokverslaving.

De straf komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie. Naast de celstraf en behandeling moet de man ook meehelpen de tegoeden die nog op diverse gokaccounts staan terug te vorderen.

Een woordvoerder van FloraHolland zei na de uitspraak tevreden te zijn, "We zijn blij dat de rechter het feit serieus neemt, het ziet als oplichting en dus tot deze straf komt." Het bedrijf heeft een claim ingesteld voor het gestolen bedrag. Die is nog in behandeling bij de verzekeraar.

Spijt

De 28-jarige man uit Den Haag werkte op de financiƫle afdeling van het bloemenveilingbedrijf. In een periode van 9 maanden drukte hij in totaal 4,3 miljoen euro achterover.

Eerder verklaarde hij in de rechtbank veel spijt te hebben van zijn daad, schrijft Omroep West. "Ze gaven mij een droombaan en dan steek ik hen een mes in de rug." De rechter nam in het oordeel mee dat de man berouw toonde en zijn daad bekende. Ook woog mee dat de verdachte een blanco strafblad had.