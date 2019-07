Medewerker FloraHolland drukte miljoenen achterover

Een werknemer van Royal FloraHolland heeft miljoenen van het bloemenveilingbedrijf verduisterd. In een periode van negen maanden drukte de man 4,3 miljoen euro achterover. Hij is aangehouden door de politie.

De man werkte op de financiële afdeling van het bedrijf. Volgens Royal FloraHolland maakte hij gebruik van bevoegdheden die bij een specifieke functie hoorden. Daar was specialistische kennis van het financiële systeem voor nodig.

Uit onderzoek is gebleken dat er geen andere medewerkers betrokken waren bij de verduistering. Royal FloraHolland heeft maatregelen genomen om vergelijkbaar misbruik in de toekomst te voorkomen.

Verzekering

Royal FloraHolland is verzekerd tegen diefstal. De claim is in behandeling bij de verzekeraar. Daarnaast overlegt Royal FloraHolland met het Openbaar Ministerie over het terugvorderen van wat er over is van het verduisterde geld.

Eventuele financiële gevolgen voor het bedrijf worden verwerkt in de jaarrekening over 2019.