Vermogende spaarders betalen straks rente bij Deense bank

Spaarders en klanten van het Deense Jyske Bank die - omgerekend - meer dan een miljoen euro op hun bankrekening hebben staan, moeten vanaf december kronen bijbetalen voor het geld op hun spaarrekening: zij betalen dan rente in plaats van die te ontvangen.

De maatregel is volgens de bank het gevolg van de jarenlange lage rente in het land. De bank waarschuwt nu dat de negatieve rentetarieven mede daarom mogelijk permanent van aard zijn.

Hoe diep de spaarrente bij de Deense spaarbank onder de nul duikt zal verschillen per rijke spaarder. In eerste instantie wil de bank met klanten tot een overeenkomst komen. Lukt dat niet, dan rekent Jyske Bank een tarief van min 0,6 procent.

Negatieve hypotheekrente

Deze week maakte de Deense bank bekend dat zij 's werelds eerste hypotheekrente met negatieve rente gaan verstrekken. Het gaat om leningen met een looptijd van tien jaar en met een rentepercentage van min 0,5 procent.

De bank maakt niet jaarlijks de rente over naar een klant, maar geeft huiseigenaren elk jaar een klein bedrag aan 'extra aflossing' cadeau.

Lage rentestand

Ook voor banken in andere Europese landen is de lage rente een probleem. De Zwitserse banken UBS en Credit Suisse namen daarom al eerder de stap om geld in rekening te brengen boven een bepaald spaarbedrag.

Hoewel in Denemarken met de kroon wordt betaald, deint de munt wel mee op de koers van de Euro. Ook hier tobben banken met lage spaarrentestanden van 0,02 of 0,03 procent als gevolg van de lage marktrente en de renteboete die banken aan de Europese Centrale Bank moeten betalen voor overtollig geld.

Hoewel Nederlandse bankklanten nog geen rente hoeven te betalen om hun vermogen te stallen, bieden de huidige rentestanden eigenlijk alleen een symbolische vergoeding. Op 1000 euro spaargeld beur je per jaar 20 of 30 eurocent. Bovendien is de inflatie vele malen hoger, waardoor van de spaarrente niets overblijft. Als de rente naar nul procent gaat verandert er dus eigenlijk niks.

Geld in hun sok

Rabobank-topman Wiebe Draijer zou een negatieve spaarrente in Nederland zeer onwenselijk vinden. "Ik zie dat niet gebeuren voor gewone klanten, maar je kunt het niet garanderen, gezien het extreme beleid van de ECB. Je kan het gedrag van spaarders bij een negatieve rente niet voorspellen. Wat je niet wil is dat mensen geld uit het bancaire systeem gaan halen en in hun sok stoppen. Dat is veel onwenselijker dan dat er goed voor gezorgd wordt door een bank", zei hij deze week.

De drie grootste banken Rabobank, ING en ABN Amro hebben omwille van de bijwerkingen van de lage rente forse kritiek op het monetair beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). De lagerentepolitiek werkt steeds meer averechts. Het helpt de economie niet meer en schaadt steeds meer banken en pensioenfondsen. ECB, houd er mee op, luidt de boodschap van de bankiers.