Rabobank tobt met de spaarrente: hoe laag kan en moet het nog?

De Rabobank tobt met de spaarrente, net als de andere grootbanken. De lage marktrente en de renteboete die banken moeten betalen voor overtollig geld heeft de spaarrente de afgelopen drie jaar naar bijna nul gedrukt.

Nu de Europese Centrale Bank (ECB) de rente waarschijnlijk nog verder zal verlagen komt de nul procent in zicht. Of misschien zelfs een negatieve rente: spaarders die geld moeten betalen voor hun spaargeld.

Onder nul, dus negatieve rente, is een enorme drempel. Het feit dat je de bank moet betalen voor het bewaren van je spaargeld, waar de bank gebruik van maakt voor het uitlenen van kredieten en hypotheken, is eigenlijk een brug te ver.

Absoluut dieptepunt

"Zeer onwenselijk", vindt Rabobank-topman Wiebe Draijer "Ik zie dat niet gebeuren voor gewone klanten, maar je kunt het niet garanderen, gezien het extreme beleid van de ECB. Je weet ook niet wat het teweegbrengt en met spaarders en hun geld doet. We zullen ons met alles wat we hebben inzetten om dat te voorkomen."

De drie grootste banken Rabobank, ING en ABN Amro hebben omwille van de bijwerkingen van de lage rente forse kritiek op het monetair beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). De lagerentepolitiek werkt steeds meer averechts. Het helpt de economie niet meer en schaadt steeds meer banken en pensioenfondsen. ECB, houd er mee op, luidt de boodschap van de bankiers.

De spaarrente van de grootbanken is gezakt naar een absoluut dieptepunt en nagenoeg nul. ING verlaagde deze week de rente van 0,03 naar 0,02 procent, net zoveel als ABN Amro. Bij de Rabobank kun je als spaarder nog rekenen op 0,03 procent. Bij SNS bank staat de rente nog op 0,07 procent. De kleinere Triodosbank heeft in april 2017 de spaarrente al op nul procent gezet.

Symbolische vergoeding

De minimale spaarrente is eigenlijk alleen nog een symbolische vergoeding, want sparen levert bijna niets meer op. Op 1000 euro spaargeld beur je 0,20 of 0,30 eurocent. Bovendien is de inflatie vele malen hoger waardoor van de spaarrente helemaal niets overblijft. Als de rente naar nul procent gaat verandert er dus eigenlijk niks.

De Rabobank presenteerde vandaag de halfjaarcijfers. De bank boekte 1,2 miljard euro winst, een derde minder dan in dezelfde periode een jaar geleden. De bank heeft meer geld opzij moeten zetten voor mogelijke verliezen op kredieten.