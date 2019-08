Premier Johnson: ondemocratische backstop moet van tafel

De Britse premier Johnson heeft nog eens gezegd dat de zogenoemde 'backstop' van tafel moet als het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie stapt. Hij heeft een brief van vier pagina's naar EU-president Tusk gestuurd met onder meer dat punt, maar die zegt dat Johnson met "realistische alternatieven" moet komen.

De backstop is de afspraak dat er geen harde grens komt tussen Ierland en Noord-Ierland als de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk er niet in slagen om een handelsakkoord te sluiten.

Johnson is een fervente tegenstander van de backstop, die hij "niet in overeenstemming met de soevereiniteit van het Verenigd Koninkrijk" noemt. Hij vindt dat de gemaakte afspraken met de EU ondemocratisch zijn, omdat het Verenigd Koninkrijk niet de mogelijkheid heeft ze eenzijdig op te zeggen en de Noord-Ierse bevolking niets te zeggen krijgt.

Creatieve oplossingen

Johnson heeft gisteravond met de Ierse premier Leo Varadkar gesproken. Die houdt net als Tusk vast aan de backstop en zegt dat er niet meer onderhandeld wordt. Maar volgens Johnson is die houding schadelijk voor het Goede Vrijdag-akkoord, omdat onder anderen de unionisten van de DUP er fel tegen zijn.

De Britse premier zegt dat er "flexibele en creatieve oplossingen en alternatieve afspraken" voor de backstop moeten komen, maar in zijn brief aan Tusk komt hij niet met een concreet voorstel. Deze week gaat hij nog naar de Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Macron om over de brexit en de backstop te praten.

Toen Johnson vorige maand de opgestapte premier May opvolgde, zei hij dat de brexit hoe dan ook op 31 oktober een feit is. Desnoods met een 'no-deal'.