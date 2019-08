VS waarschuwt landen om Iraanse tanker Grace 1 niet toe te laten

De VS waarschuwt Griekenland en andere landen in het Middellandse Zeegebied om de Iraanse olietanker Grace 1 geen havenfaciliteiten te bieden. De tanker heeft Iraanse olie aan boord. De winst die de verkoop oplevert, gaat volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo naar de Iraanse Revolutionaire Garde "die terreur zaait en in de hele wereld Amerikanen heeft gedood".

Een bron bij het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt tegen persbureau Reuters dat het bieden van faciliteiten als hulpverlening aan een terroristische organisatie kan worden beschouwd.

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Zarif stelt op zijn beurt dat de VS uit is op een confrontatie en waarschuwt de Amerikanen dat een inbeslagname "ernstige consequenties" zal hebben.

Miljoenen dollars

De Grace 1 mocht zondagavond laat tegen de zin van de VS uit Gibraltar vertrekken. De autoriteiten in de Britse kroonkolonie negeerden het bevel van een Amerikaanse rechtbank dat de tanker in beslag moet worden genomen. De export van olie door Iran is in strijd met de Amerikaanse sancties tegen dat land.

De tanker is volgens Reuters nu onder de nieuwe naam Adrian Darya 1 op weg naar de Griekse havenstad Kalamata, waar hij zondag of maandag moet aankomen. De Griekse kustwacht zegt nog niet op de hoogte te zijn gebracht.

De Britse marine enterde de Grace 1 op 4 juli bij Gibraltar, omdat de tanker met een lading olie ter waarde van miljoenen dollars op weg zou zijn naar Syrië. De Europese Unie heeft sinds 2011 economische sancties tegen Syrië ingesteld. Iran heeft de garantie gegeven dat de olie niet voor Syrië is bestemd, maar minister Zarif wil niet zeggen voor welk land dan wel.