'Clubs uit betaald voetbal niet meer welkom als klant Rabobank'

Clubs uit het betaald voetbal kunnen niet langer terecht als klant bij de Rabobank. NRC heeft een intern bericht in handen waar in staat dat de bank geen profclubs meer als nieuwe klant wil accepteren. Betaald voetbalorganisaties zouden "verhoogde tot onacceptabele risico's op witwassen, corruptie, fraude en andere misstanden" met zich meebrengen.

In het bericht zou ook staan dat medewerkers van de Rabobank geen nevenfuncties in het betaald voetbal meer mogen aannemen. Dit om belangenverstrengeling tegen te gaan.

Businesslounge

Volgens de krant is het besluit opmerkelijk, omdat 80 procent van de profclubs in Nederland bij de Rabobank bankiert. Ook hebben veel regiokantoren van de bank een band met voetbalclubs door bijvoorbeeld skybox in het voetbalstadion te gebruiken om aan klantenbinding te doen.

Vorige week werd bijvoorbeeld Rabobank Zuid-Limburg nog sponsor van Fortuna Sittard. Er werd daar net als bij veel andere clubs een businesslounge geopend.

Zeer terughoudend

Uit onderzoek van NRC zou verder blijken dat de Rabobank soms druk uitoefent op clubs die in zee willen gaan met omstreden buitenlandse investeerders. Dat zou onlangs nog zijn gebeurd bij Roda JC en FC Den Bosch.

De Rabobank wil het verhaal niet bevestigen aan de krant, maar een woordvoerder zegt wel "zeer terughoudend" te zijn met nieuwe profclubs als klant. Dat zou volgens hem komen door een onderzoek uit 2017 van de Nederlandsche Bank, waaruit blijkt dat er binnen het voetbal een verhoogd risico op onder meer corruptie is.