Menigte bemoeit zich met arrestatie in Utrechtse wijk Lombok

Omstanders hebben zich gistermiddag massaal bemoeid met een arrestatie in de Utrechtse wijk Lombok, meldt de politie. Agenten voelden zich zo in het nauw gedreven dat ze extra collega's opriepen.

De agenten wilden rond 17.00 uur op het Moskee plein een vrouw aanspreken die volgens de politie mannen aansprak. Ze gedroeg zich daarbij volgens de politie opvallend; in welk opzicht kon een woordvoerder niet zeggen. De vrouw kon geen identiteitsbewijs laten zien en gaf een valse naam op. Toen de agenten in haar tas wilden kijken, zette zij het op een lopen, staat in een verklaring van de politie.

Er volgde een korte achtervolging waarna de vrouw werd overmeesterd. Zij kwam daarbij ten val en verzette zich hevig. Omstanders die dat zagen, gingen zich er vervolgens mee bemoeien. Volgens de politie liep de groep omstanders op tot zo'n tweehonderd personen.

Nadat meer agenten waren opgeroepen, keerde de rust terug. De vrouw, een 19-jarige inwoonster van Ede, is naar het politiebureau gebracht voor verhoor. Zij is overgedragen aan een andere regio waar ze gezocht werd, schrijft RTV Utrecht. Waarvoor ze werd gezocht, wil de politie niet zeggen.

Vechtpartij

Afgelopen april liep een arrestatie in de Utrechtse wijk Lombok nog uit op een vechtpartij tussen agenten en mensen op straat. Ook toen bemoeiden volgens de politie allerlei omstanders zich met een arrestatie. Bij het incident van gisteren is geen geweld gebruikt door omstanders, zegt de politie.