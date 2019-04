Arrestatie in Utrecht loopt uit op vechtpartij tussen agenten en omstanders

Op sociale media, waar inmiddels meer filmpjes van het incident zijn verschenen, wordt gesproken van excessief geweld. Ook schrijft iemand opheldering te willen van de politie over de hoeveelheid geweld.

"Het was een hele dreigende situatie", reageert de woordvoerder van de politie. "Er werd aan de agenten getrokken, er werd geschopt." De wapenstok was volgens hem nodig om ervoor te zorgen dat de agenten veilig hun werk konden doen.

Of agenten hun boekje te buiten zijn gegaan, kan de woordvoerder niet zeggen. Dat zal onderzocht worden, een standaardprocedure als er geweld is gebruikt. Betrokkenen kunnen daarnaast een klacht indienen. "Als mensen vinden dat ze niet goed behandeld zijn, roepen we ze op zich te melden, of een klacht in te dienen. Laat ze zich vooral melden."

Uiteindelijk keerde de rust vanmiddag terug in de Kanaalstraat nadat er versterking was gekomen voor de agenten. Drie mensen zijn aangehouden. De agenten liepen blauwe plekken en schrammen op.