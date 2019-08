Opnieuw uitstel maatregelen VS tegen Huawei

Voor de tweede keer stelt de Amerikaanse regering handelsmaatregelen tegen Huawei uit. Dat heeft de minister van Handel, Wilbur Ross, bekendgemaakt. Dit is bedoeld om telecomproviders die met name in plattelandsgebieden werken, te helpen.

Deze partijen werken namelijk met apparatuur van Huawei. De nieuwe uitstelperiode, die opnieuw 90 dagen duurt, moet hen helpen de samenwerking verder af te bouwen. De nieuwe deadline ligt rond 19 november.

Handelsconflict

Het Chinese Huawei is al maanden een speelbal in een groot handelsconflict tussen de VS en China, die daarnaast is vermengd met zorgen die de VS heeft over spionage door de Chinese overheid via Huawei. Het bedrijf heeft altijd tegengesproken dat hier sprake van is en publiekelijk is er nog altijd geen bewijs voor geleverd.

Dit extra uitstel komt tegelijkertijd met de aankondiging dat er nog eens 46 dochterondernemingen van Huawei op de zwarte lijst komen te staan.

Licentie voor zaken doen

Verder hebben een aantal Amerikaanse techbedrijven een verzoek ingediend om een licentie te ontvangen waarmee ze zaken kunnen doen met Huawei. Om welke bedrijven het gaat is onduidelijk, maar het ligt in de lijn der verwachting dat een bedrijf als Google, maker van mobiele besturingssysteem Android, hier bij hoort. Zo'n licentie is nog niet afgegeven.

Eerder deze maand presenteerde Huawei nog zijn eigen 'alternatief' voor Android, mocht het door alle perikelen in de VS geen toegang meer krijgen tot het besturingssysteem van Google. Het bedrijf benadrukte daar zelf direct bij dat het dit eigenlijk niet wil doen.