Zij-instromer in het onderwijs 'kwam meteen in warm bad terecht'

Vijf jaar lang werkte ze als advocaat, maar eind vorig jaar gooide Annefleur Vogelaar het roer rigoureus om. Want ze laat zich omscholen tot juf en van die beslissing heeft ze nog geen seconde spijt gehad. "Ik ga nu elke dag fluitend naar mijn werk. Het is elke dag een feestje", vertelde ze in het NOS Radio 1 Journaal.

Vogelaar is een van de vele zij-instromers in het basisonderwijs. Dat worden er steeds meer, blijkt uit cijfers van het Landelijk Overleg Lerarenopleidingen Basisonderwijs. Dit jaar hebben zich al ruim duizend mensen aangemeld die hun functie willen verruilen voor een baan voor de klas. Vorig jaar waren dat er nog 450.

In de advocatuur merkte Vogelaar al een tijd een gebrek aan beleving bij zichzelf. "Ik ging met lood in mijn schoenen naar mijn werk. Ik kon er mijn enthousiasme niet in kwijt en ik miste heel erg de uitdaging."

Daarnaast vindt ze het leuk om haar opgedane kennis, ze studeerde in de richtingen recht, economie en Griekse en Romeinse oudheden, te delen. Iets wat ze als advocaat niet kon. "Toen besloot ik: dit is het niet. Dit ga ik niet tot mijn 67ste doen."

Stiefvader

In haar zoektocht naar een nieuwe baan moest Vogelaar meteen terugdenken aan de woorden van haar stiefvader. "Die zei jaren geleden: waarom zit jij met je enthousiasme niet in het onderwijs? Maar toen kwam ik net van de universiteit en had ik net een huis gekocht. Een carrièreswitch is dan nogal wat."

De keuze voor het basisonderwijs was dan ook snel gemaakt. "Dat gesprek met mijn stiefvader kwam toch weer opborrelen. Toen ben ik een dag gaan meelopen op een school en toen was ik meteen verkocht."