Bruidegom na bloedige aanslag Kabul: 'Ik zal nooit meer blijdschap voelen'

"Ik heb de hoop verloren. Ik ben mijn broer kwijt, mijn vrienden, mijn familie." De man op wiens bruiloft zaterdag 63 doden vielen bij een zelfmoordaanslag, heeft zijn verhaal gedaan in een interview met een Afghaanse tv-zender. "Ik zal nooit meer blijdschap voelen", zegt hij met tranen in zijn ogen.

Bruidegom Mirwais Elmi en zijn aanstaande vrouw Roeena overleefden de aanslag, die is opgeÃĢist door terreurgroep Islamitische Staat. Roeena verloor veertien familieleden. Volgens Elmi is iedereen in shock. "Mijn bruid kan niet praten en valt de hele tijd flauw. Ik kan niet naar de begrafenissen gaan, daarvoor voel ik me te zwak."

'Leven verwoest'

Over de momenten voor de aanslag zegt Elmi zich nog te herinneren dat hij overal lachende gezichten zag toen hij de gasten begroette. Een paar uur later keek hij toe hoe hun lichamen naar buiten werden gedragen. "Ik had gelukkig moeten thuiskomen, maar ze hebben mijn hele leven verwoest."

Een andere overlevende zegt in Afghaanse media dat er werd gedanst toen de explosie was. "Daarna was er totale chalos. Iedereen schreeuwde en huilde om hun dierbaren."

In een verklaring van IS staat dat iemand zich opblies op "een bijeenkomst met veel mensen". Andere strijders lieten volgens de verklaring autobommen afgaan toen de hulpdiensten arriveerden.

Taliban veroordeelt

Op de aanslag is binnen en buiten Afghanistan met afschuw gereageerd. De Afghaanse president Ghani noemde de aanslag barbaars en inhumaan. Zelfs de terroristische Taliban, die nu met de Verenigde Staten vredesonderhandelingen voeren, heeft de aanslag veroordeeld.

In aanloop naar de presidentsverkiezingen in Afghanistan, eind september, neemt het aantal aanslagen er toe. De bruidegom denkt dat zijn bruiloft niet de laatste is die doelwit wordt. "Ik weet dat dit niet het laatste lijden is voor Afghanen, dat zal doorgaan", zegt hij.