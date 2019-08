Steeds meer aanslagen in Afghanistan in aanloop naar verkiezingen

Dit weekend is de zoveelste terroristische aanslag in korte tijd gepleegd in Afghanistan. Bij een drukbezochte bruiloft in hoofdstad Kabul vielen zeker 63 doden en 182 gewonden door een zelfmoordterrorist. De laatste maanden vallen er steeds meer slachtoffers in het land. Hoe komt dat?

Kort na de aanslag werd al in de richting van het IS gewezen als verantwoordelijke, omdat een sjiitische bruiloft het doelwit was. Vandaag heeft de soennitische terroristische organisatie de verantwoordelijkheid daadwerkelijk geclaimd.

"De Afghaanse tak van IS groeit gestaag en is steeds actiever", zegt correspondent Aletta André. "Vooral regionaal, met name in het oosten van het land, neemt de invloed van de groep toe. Toch zijn ze in Afghanistan nog een stuk kleiner dan bijvoorbeeld de Taliban." Die groep wordt met name verantwoordelijk gehouden voor de toename van het aantal aanslagen in het land.

'Nu extra actief'

"Daarvoor zijn met name twee oorzaken aan te wijzen", zegt correspondent Aletta André. "De Taliban zijn bezig met vredesbesprekingen met de Verenigde Staten en in september zijn er verkiezingen. Ze zijn daarom nu extra actief om ervoor te zorgen dat ze een betere positie aan de onderhandelingstafel met de Amerikanen hebben."

Zo viel de militaire islamitische beweging de afgelopen maanden een hulporganisatie aan en werden bij een controlepost van het leger zeker 20 militairen gedood. Bij een aanslag op een bus vielen ruim dertig doden en bij een aanslag op het kantoor van een politicus vielen zeker twintig slachtoffers.

Met de aanslagen toont de organisatie aan invloed te hebben op het land. De Taliban hebben nu grofweg de helft van het land in handen, en zeggen pas over een staakt het vuren te willen praten zodra de Amerikanen het land verlaten.

Langste oorlog ooit

President Trump heeft bij zijn aantreden in 2016 al gezegd dat het vertrek van de Amerikanen uit Afghanistan voor hem een prioriteit is. De VS heeft hier nog altijd 14.000 militairen gestationeerd. De strijd tegen de Taliban begon kort na de aanslagen van al-Qaida in de VS op 11 september 2001. Inmiddels is het de langste oorlog ooit voor de Amerikanen.

Om daar een einde aan te maken, zitten de twee partijen nu al maanden aan tafel in Qatar, waar de besprekingen plaatsvinden. "Naarmate deze vredesonderhandelingen intensiever worden, neemt ook het geweld toe", zei een hoge VN-vertegenwoordiger begin deze maand. Daarnaast zorgen de naderende verkiezingen voor extra onrust.

"Een aantal van de aanslagen in de afgelopen tijd was op politieke doelen", zegt André. "De Taliban zien de Afghaanse overheid als marionet van de Amerikanen. Daarom vinden ze verkiezingen in het land op dit moment niet legitiem. Ze kiezen nu politieke doelwitten en tijdens de verkiezingen mogelijk stembureaus uit om aanslagen te plegen. Zo worden kiezers ontmoedigt straks te gaan stemmen."

Ooggetuigen vertellen over de aanslag op de bruiloft: