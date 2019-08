Opnieuw honderdduizenden demonstranten in Hongkong: 'De sfeer is heel vreedzaam'

Ondanks de grote mensenmassa was de sfeer overdag goed. "Vrij relaxed zelfs. De demonstranten zijn toegankelijke mensen, iedereen helpt elkaar. Het regende pijpenstelen en mensen gaven paraplu's aan elkaar door", zegt Den Daas. "Mensen proberen het leven iets makkelijker te maken. Het is allemaal heel vreedzaam."

Dat staat haaks op de manier waarop de demonstranten worden geframed door de Chinezen. "De laatste weken worden de demonstranten neergezet als baldadige relschoppers. Er wordt zelfs geroepen dat het aan terrorisme grenst", vertelt Den Daas. "Er zullen vast ook mensen bij zitten die misbruik maken van de situatie, maar het is een overwegend vredelievende groep. Alle lagen van de samenleving komen samen: van advocaten tot ziekenhuismedewerkers."

Politie grijpt in

Het is volgens Den Daas mogelijk dat de sfeer later vanavond omslaat. De vergunning voor de demonstratie was namelijk geldig tot 23.00 uur plaatselijke tijd in Hongkong. Dat betekent dat de demonstratie inmiddels niet meer legaal is. "De politie heeft een waarschuwing afgegeven en roept mensen op om naar huis te gaan."

De demonstranten die geen gehoor geven aan de waarschuwing, kunnen oog in oog komen te staan met de politie. Mogelijk wordt daarbij traangas ingezet. "De politie is in opperste staat van paraatheid. Het lijkt met sterk als er geen traangas of rubberen kogels worden ingezet", vertelt Den Daas. "Gisteren was het een traangasvrije zaterdag. Maar ik denk niet dat dat vanavond het geval is, gezien het grote aantal betogers."