Rugpijn als verdienmodel: miljoenen patiënten doelwit op social media

Zit je onderuitgezakt? Toevallig ook weleens een pijnlijke of stijve rug? Dan ben je niet alleen en bovendien ben je dan de ideale doelgroep voor een rugsteun. Het is zelfs goed mogelijk dat je op Instagram of Facebook al een advertentie hebt gezien van zo'n brace, die pijnklachten zou laten verdwijnen als sneeuw voor de zon. Maar let op, zeggen experts, dat is een loze belofte.

Alleen al in Nederland hebben miljoenen mensen last van pijn in hun nek of rug. Dik twee miljoen mensen gaan er jaarlijks voor langs de huisarts, blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Rond de anderhalf miljoen mensen bezoeken jaarlijks een fysiotherapeut vanwege nek- of rugpijn. En dit soort klachten neemt al jaren toe.

Het lastige van rugpijn is dat lang niet altijd een duidelijke, eenduidige oorzaak is aan te wijzen. Het kan te maken hebben met allerlei vormen van schade aan gewrichten en spieren, maar veel vaker zijn klachten niet te herleiden naar tastbare of zichtbare problemen. Ook overbelasting, stress en vermoeidheid hebben invloed. Dat geldt nog meer voor langdurige klachten.

Geen pasklare oplossing

Waar de medische wetenschap nauwelijks een oplossing heeft voor chronische rugpijn, verkopen bedrijven talloze hulpmiddelen die beloven je houding te verbeteren en pijn te verlichten. De prijzen variëren van 20 tot zo'n 90 euro.