Italiaanse minister Salvini laat 27 minderjarigen van migrantenschip gaan

Met zijn besluit gaf Salvini enigszins toe aan de toenemende kritiek op zijn harde migrantenbeleid. Woensdag zette een rechter in Rome een streep door het verbod waardoor het Open Arms niet was toegestaan Italiaanse wateren binnen te varen. Dat verbod ging volgens de rechter in tegen het internationale recht.

Botsing tussen premier en minister

Donderdag schreef de Italiaanse premier Conte een open brief naar zijn minister, waarin hij hem opriep de minderjarige migranten van boord te laten halen. Ook omdat andere Europese landen zich al bereid hadden getoond ze op te nemen.

Salvini weigerde dat eerst, maar schreef vandaag in een uitgebreide reactie van drie pagina's dat hij het alsnog toestond de migranten van boord te laten. Hij benadrukte daarbij dat het een besluit was van Conte en dat het wat hem betreft ook eenmalig was.

Op Twitter zei hij dat eenmaal op Lampedusa bleek dat 8 van de 27 minderjarigen eigenlijk meerderjarig waren. "'Daarom verander ik niet van gedachten", aldus Salvini.