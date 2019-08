Grootste windmolen ter wereld komt in Rotterdamse haven

De grootste en krachtigste windmolen van de wereld komt proefdraaien op de Rotterdamse Maasvlakte. Komende week wordt de zogenoemde Haliade X op een bedrijfsterrein in elkaar gezet. Deze windmolen is de eerste stap richting nog grotere windmolens in de toekomst.

De Haliade X is het nieuwe stokpaardje van de industriële multinational General Electric (GE). De molen is 260 meter hoog en daarmee bijna even groot als de Eiffeltoren. De wieken hebben elk een lengte van 107 meter en daarmee kan, als het hard genoeg waait, energie worden opgewekt voor zo'n 16.000 woningen. Ter vergelijking: het langste blad is op dit moment 88 meter.

Hier moet de windmolen komen: