Ook misstanden met valetparkingbedrijven bij vliegveld Rotterdam

Na berichten over misstanden bij valetparkingbedrijven op Schiphol, blijkt nu ook dat er bij Rotterdam The Hague Airport het een en ander misgaat. Vakantiegangers wordt toegezegd dat hun auto's worden neergezet op een betaald parkeerterrein, maar geregeld worden de voertuigen tijdens de vakantie gewoon in woonwijken geparkeerd.

De valetparkingbedrijven krijgen geld als ze de auto's van mensen wegzetten en ze vervolgens tijdens de vakantie 'bewaken'. Bij terugkeer na een reis komt een medewerker van het bedrijf de auto weer overhandigen.

Maar vaak gaat het niet zo. Een woordvoerder van de luchthaven erkent bij RTV Rijnmond dat er een probleem is. "Wij hebben zeker drie bedrijven in beeld die auto's van reizigers niet op beveiligde terreinen parkeren. Dat zijn geen partners met eigen parkeerterreinen met wie wij samenwerken, maar ze maken wel gebruik van onze naam. Daar balen we van."

Parkeerschades en vernielingen

Op Schiphol lijken de problemen nog veel groter. In juli werd bekendgemaakt dat de marechaussee dit jaar al 110 meldingen had gekregen over valetparking rond Schiphol. Reizigers meldden na vakanties parkeerschades, vernielingen, veel extra kilometers op de teller en verkeersongevallen en bekeuringen die met de auto zijn veroorzaakt.

Dennis Tak van de PvdA in Rotterdam is bang voor Schipholtaferelen in Rotterdam. "Ik krijg signalen van ondernemers dat sommige bedrijven de auto's van vakantiegangers gewoon in woonwijken parkeren, liefst daar waar het gratis is." Volgens Tak brengt dat ergernis en overlast met zich mee voor bewoners.

Juridisch machteloos

Het Rotterdamse vliegveld houdt de situatie in de gaten, maar zegt juridisch machteloos te staan. "We schrijven de bedrijven aan. En we vragen bewoners om dit aan te kaarten bij de gemeente. Zij is de enige die kan ingrijpen, hopen we", zegt de woordvoerder van Rotterdam The Hague Airport. Ook waarschuwt de luchthaven reizigers nog eens via de website om te checken of een bedrijf de auto wel echt parkeert op een "eigen, afgesloten en beveiligd parkeerterrein".

Ook Tak wil dat de gemeente ingrijpt. Op Rotterdam The Hague Airport zijn zeker dertien valetparkeerders actief. Tak heeft verantwoordelijk wethouder Judith Bokhove volgens de regionale omroep gevraagd een onderzoek in te stellen naar de kwaliteit van hun dienstverlening en de mogelijke gevolgen van hun werkzaamheden voor omliggende wijken.