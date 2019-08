Al ruim honderd klachten dit jaar over valet parking bij Schiphol

De marechaussee heeft dit jaar tot nu toe 110 meldingen gekregen over valet parking rond Schiphol. Reizigers melden parkeerschades, vernielingen, veel extra kilometers op de teller en verkeersongevallen en bekeuringen die met de auto zijn veroorzaakt.

Gisteren schreef NH Nieuws over een auto die tijdens de vakantie van de eigenaar in de vernieling was gereden. Er stond bij terugkomst op Schiphol geen auto klaar. Later bleek de auto zwaar gehavend op een parkeerdek te staan. Een medewerker van het parkeerbedrijf was ergens tegenaan gebotst en daarna doorgereden. De auto is waarschijnlijk total loss en de medewerker is aangehouden.

Wildgroei

Bij valet parking geeft een eigenaar zijn auto af, waarna die door een medewerker van een bedrijf ergens wordt geparkeerd. Bij terugkomst wordt de auto weer voorgereden of moet hij worden opgehaald van een parkeerterrein. Eerder deze zomer waarschuwde de gemeente Haarlemmermeer voor de wildgroei aan bedrijven. Het aantal aanbieders groeit hard en ze hebben niet allemaal dezelfde kwaliteit en klantenservice, zei de gemeente toen.

Ook de overlast rond Schiphol neemt toe. Auto's worden soms geparkeerd langs de openbare weg of op bedrijventerreinen waar een parkeerverbod geldt. Om eventuele schade te kunnen bewijzen wordt aangeraden om vooraf foto's van de auto en de kilometerstand te maken. Ook zegt de marechaussee dat het verstandig is om misstanden altijd bij de politie te melden en bij het bedrijf zelf.