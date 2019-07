Overlast door valet parking rond Schiphol

Op en rond Schiphol is steeds meer overlast van valet parking-bedrijven: bedrijven die auto's van reizigers ergens parkeren. "Niet alle bedrijven leveren dezelfde kwaliteit en klantenservice", waarschuwt de gemeente Haarlemmermeer.

Volgens de gemeente is het aantal valet parking-bedrijven op de luchthaven in de afgelopen jaren toegenomen. "Voor zover we kunnen nagaan zijn er momenteel zo'n 34 bedrijven actief", zegt een woordvoerder. "Eind vorig jaar werd er nog gesproken over circa twintig bedrijven."

Ook het aantal klachten stijgt. "Reizigers worden regelmatig geconfronteerd met schade, tientallen tot honderden extra kilometers op de teller of parkeer- of snelheidsboetes." Om die schade of boetes vergoed te krijgen blijkt volgens de gemeente lastig.

Tips tegen overlast

Volgens de gemeente veroorzaken de valet parking-bedrijven ook parkeeroverlast voor inwoners en bedrijven en leidt het halen en brengen van de auto's bij de luchthaven geregeld tot onveilige verkeerssituaties.

De gemeente komt daarom met tips voor mensen die gebruik willen maken van valet parking, schrijft NH Nieuws. "Het is belangrijk dat men zich bewust is van de risico's van valet parking en dat men op een aantal zaken let", zegt burgemeester Schuurmans. "Voorkomen is immers beter dan achteraf met de schade zitten."

Zo wordt geadviseerd om de kilometerstand op te nemen, foto's te maken van de auto om eventuele schade te bewijzen, alleen de autosleutels af te geven en altijd aangifte te doen van schade of oneigenlijk gebruik van de auto.