Aantal kindondernemers blijft stijgen: 'Hoef ik geen krantenwijk te lopen'

De 11-jarige Amber is een van die jonge ondernemers. Sinds twee jaar heeft ze haar eigen bedrijfje in het bedrukken van T-shirts, tassen, rompertjes en pepernoot-zakjes. "Het is een beetje een uit de hand gelopen hobby", zegt Amber. "Ik begon met adverteren op Facebook en Instagram. Maar toen ik ineens heel veel aanvragen kreeg, heb ik een website laten maken."

In haar slaapkamer heeft Amber apparaten staan waarmee ze voorwerpen kan bedrukken. "Die hebben mijn ouders aangeschaft, maar inmiddels heb ik de investering terugbetaald. Al het geld dat ik nu verdien stop ik weer in mijn bedrijf. Of ik zet het op een spaarrekening."

In deze video legt Amber uit wat ze precies doet met haar bedrijfje: