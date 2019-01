Meer ondernemende tieners: 'In een toetsweek huur ik een freelancer'

Ze verkopen kleding via internet, produceren online video's of maken websites: ondernemende tieners starten steeds vaker een bedrijf. In 2018 schreven meer dan 3500 jongeren tussen de 13 en 18 zich in bij de Kamer van Koophandel. Dat is bijna een derde meer dan een jaar eerder.

De meeste jonge ondernemers zijn te vinden in Flevoland, Gelderland en Utrecht. Ook zijn het voornamelijk jongens die door de deuren van de KvK naar binnen lopen. Dat is al jaren zo. Afgelopen jaar was 78 procent van de nieuwe jonge ondernemers een jongen. De meeste nieuwe tienerondernemers hebben een bedrijf ingeschreven dat zich bezighoudt met online verkoop van kleding.

Justin van Dongen schreef zich al een aantal jaar geleden in bij de KvK. Hij is nu 16 en maakt met zijn bedrijf websites. De jonge Tilburgse ondernemer zit op het mbo en was ook op de middelbare school al met zijn bedrijf bezig. "Ik heb wel een tijdje in loondienst gewerkt, maar ik vind voor mijzelf werken veel leuker en daar verdien je ook meer mee."