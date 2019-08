Gebouw Buitenlandse Zaken bij harde wind afgezet om veiligheid

Het gebied rond het gebouw van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag wordt de komende tijd afgezet als het hard waait. De afgelopen maanden zijn er ruiten in het gebouw gebarsten. De gemeente en het Rijksvastgoedbedrijf, dat verantwoordelijk is voor het pand, zijn bang dat het nog een keer gebeurt en dat er glas op voorbijgangers valt.

In juni en juli zijn vier ramen gesprongen. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe dat kon gebeuren, maar de warmte was sowieso een factor. Ook wordt bekeken hoe de problemen in de toekomst voorkomen kunnen worden.

De ruiten zijn van veiligheidsglas en zijn volgens een woordvoerder van het Rijksvastgoedbedrijf gebarsten, maar wel in het kozijn blijven hangen. Er is dus geen glas naar beneden gevallen.

Windkracht zeven

De komende tijd wordt het gebouw toch afgezet vanaf windkracht zeven. "We kunnen niet uitsluiten dat met hoge temperaturen en harde wind er weer een ruit barst en het glas dan wel valt."

Van de maatregel is al een keer gebruik gemaakt, meldt Omroep West. Zaterdag waaide het hard; toen is er een gebied tussen het gebouw en het Centraal Station afgezet.

De gesprongen ruiten zijn niet het enige probleem voor het pand. Eerder bleek al dat de vloeren in het gebouw niet zwaar belast kunnen worden, omdat deze dezelfde constructie bevatten als een in Eindhoven ingestorte parkeergarage. Ook hier zijn herstelwerkzaamheden nodig.