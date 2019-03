Printpapier en dansfeesten te zwaar voor zwakke vloer ministeries

Een deel van de vloeren van het Haagse ambtenarengebouw 'Rijnstraat 8' mogen niet meer zwaar worden belast. De 6000 ambtenaren van het gebouw naast het Centraal Station hebben afgelopen week op intranet bericht gekregen met nieuwe richtlijnen over het enkele jaren geleden aangebouwde deel van het pand.

In de printerruimten kunnen geen grote hoeveelheden papier meer opgestapeld staan en in de vergaderzalen is de plaatsing van een tweede rij stoelen om de tafel voorlopig verboden. Ook dansfeesten in het restaurant kunnen niet meer en het plaatsen van zware kasten en kluizen in de nieuwbouw is eveneens niet toegestaan.

In de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid werden in april 2018 al verschillende ruimtes en werkplekken afgezet omdat de vloerconstructie onbetrouwbaar bleek. Ambtenaren mogen daar niet komen.

Geen gevaar

"Het is vervelend voor alle medewerkers dat niet het gehele gebouw zonder beperkingen gebruikt kan worden", schrijft het Rijksvastgoedbedrijf, verantwoordelijk voor het pand. Volgens een woordvoerder is er geen gevaar voor de ambtenaren. Het gebouw is volgens hem gewoon veilig te gebruiken. "We nemen het zekere voor het onzekere."