Ambtenaren ministeries boos over nieuw pand: geen privacy en te weinig plek

Ambtenaren van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat klagen over het nieuwe gebouw in Den Haag waar ze sinds een half jaar moeten werken. Ze vinden dat er te weinig werkplekken zijn en dat er geen privacy is, omdat er grote ruimtes zijn waar iedereen alles kan horen.

Ook klagen ze dat er een slechte sfeer hangt in het kantoorgebouw aan de Rijnstraat 8, waar ook organisaties als de IND, het COA en de Dienst Terugkeer en Vertrek zijn gehuisvest.

Het Centre for People and Buildings uit Delft heeft onderzoek gedaan naar het nieuwe gebouw, dat eind vorig jaar door de koning werd geopend. Daaruit blijkt dat er slechts 3000 werkplekken zijn, voor 6000 mensen. Door de invoering van flexwerken hebben mensen geen vaste plek meer en is het erg druk. Ook zouden de stoelen en rugleuningen te laag zijn, waardoor sommige ambtenaren rugklachten hebben.

Handdoekjes leggen

Met name op maandag, dinsdag en donderdag vanaf half negen 's ochtends is het vrijwel onmogelijk om een plekje te vinden op de ministeries. De krapte zou leiden tot "handdoekjes leggen" om een werkplek vast te houden.

Het nieuwe gebouw won vorig jaar nog een architectuurprijs. Het oude ministerie gaat opnieuw gebruikt worden door de Eerste en Tweede Kamer, omdat de gebouwen aan het Binnenhof een grootschalige renovatie te wachten staat. Het Binnenhof wordt vanaf 2020 in één keer gerenoveerd.