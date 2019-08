India viert onafhankelijkheid, situatie Kashmir blijft onduidelijk

Premier Modi hield vandaag een toespraak voor een mensenmenigte in New Delhi. Hij ging ook in op de kwestie-Kashmir.

"Het was een van de eerste dingen waarover hij sprak", zegt correspondent Alette André in het NOS Radio 1 Journaal. "Hij zei onder meer dat de droom van Sardar Patel, de architect van het onafhankelijke India, nu vervuld is. De speciale status van Kashmir leidde volgens Modi tot nepotisme, corruptie en ongelijke rechten voor vrouwen en minderheden. Nu is er echt één natie en grondwet, zegt hij."

Kashmir is al tien dagen van de buitenwereld afgesloten. Daar zei Modi niets over. "Gisteren zei de lokale politie dat de restricties geleidelijk aan soepeler worden. Dat is al het geval in Jammu, het deel van de staat dat overwegend hindoe is", vertelt André. "Het is niet duidelijk hoelang telefoon- en internetverbindingen er nog uit liggen."

Relatie met Pakistan

De kwestie-Kashmir ligt gevoelig in Pakistan; de landen zijn sinds de onafhankelijkheid in conflict over de overwegend islamitische regio Kashmir, die verdeeld is over de twee landen. Premier Khan reageerde met het wegsturen van de Indiase ambassadeur, het opschorten van de handel met India en een gang naar de VN-Veiligheidsraad.

Gisteren vierde ook Pakistan de onafhankelijkheid. Op 14 augustus 1947 werd het land een onafhankelijk onderdeel van het Britse Gemenebest. Ter gelegenheid daarvan hield Khan een toespraak in het Pakistaanse deel van Kashmir. In de toespraak beschuldigde hij India ervan de militaire dreiging in de regio op te voeren.

Modi reageerde vandaag niet op die uitspraak. "Modi heeft Pakistan niet genoemd in zijn speech", zegt André. "Hij zei wel dat 'mensen die terrorisme steunen' hard moeten worden aangepakt. Daarmee wordt in India meestal Pakistan bedoeld. Los daarvan blijft India benadrukken dat dit een binnenlandse kwestie is."