Streep door bouwprojecten Roermond, Wageningen en Boxtel om stikstofregels

De Raad van State heeft de bouwplannen voor drie grote gemeentelijke projecten geblokkeerd in verband met de stikfstofnormen.

Daardoor worden de bouw van een nieuwe woonwijk in Roermond met 470 woningen, een sport- en kenniscentrum in het oude voetbalstadion in Wageningen en de aanleg van een weg in Boxtel voorlopig tegengehouden.

De gemeenten hadden bij de bestemmingsplannen gebruikgemaakt van het speciale Programma Aanpak Stikstof (PAS), waarmee verhoogde uitstoot van stikstof door de projecten kon worden gecompenseerd. De Raad van State besloot eind mei al op basis van Europese regels dat het programma daar niet voor gebruikt mag worden, en hield de vergunningen aan.

Schade voor de natuur

Natuurorganisaties hadden bezwaar gemaakt tegen de projecten. Ze betogen dat extra uitstoot van stikstof slecht is voor de natuur. De bestuursrechters van de Raad van State hebben zich nu over de zaak gebogen en besloten de vergunningen nagenoeg volledig te vernietigen.

Vorige maand besloot de Raad van State al om de verbreding van de snelweg A27 tegen te houden vanwege de stikstofnormen.