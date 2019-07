Stikstofnorm nekt verbreding A27 Utrecht en plannen vliegbasis Twenthe

De Raad van State heeft een streep gezet door drie grote projecten omdat die mogelijk leiden tot een te hoge neerslag van stikstof in de natuur. Delen van de A27 en A12 bij Utrecht mogen voorlopig niet worden verbreed, de herinrichting van de voormalige vliegbasis Twenthe gaat niet door en de uitbreiding van industrieterrein Oosterhorn bij Delfzijl is verboden.

Het zijn de eerste grote infrastructurele projecten die sneuvelen nadat de Raad van State, de hoogste bestuursrechter, eind mei de zogenoemde Projectaanpak Stikstof (PAS) had verworpen en had bepaald dat pas gebouwd mag worden als de natuur in de omgeving er geen last van heeft. De Nederlandse aanpak is namelijk in strijd met Europese regels.

Ring Utrecht, Amelisweerd

De verbreding van de A27 en A12 bij Utrecht is voorlopig van de baan omdat volgens de Raad van State onduidelijk is in hoeverre de uitstoot van stikstof stijgt door de verbreding van de ring Utrecht aan de oostkant van de stad. Het oordeel van de Raad van State betekent dat de voorgenomen bomenkap op het Utrechtse landgoed Amelisweerd ook niet doorgaat. Hiertegen was veel verzet van omwonenden en natuurbeschermers.

De Kerngroep Ring Utrecht (KRU), een samenwerkingsverband van bewonersgroepen, natuur- en milieuorganisaties en een van de bezwaarmakers, is blij met de uitspraak. "Dit is een geweldige opsteker", zegt Jos Kloppenborg. "De minister moet nu met een nieuw plan komen. Dat zal minimaal een jaar duren en dan volgen er weer inspraaktoestanden. Het is veel slimmer voor de minister om eieren voor haar geld te kiezen en te kijken of er handigere en goedkopere oplossingen zijn." Ook Milieudefensie vindt de uitspraak mooi nieuws. "Dat betekent dus minder stikstof, gezondere lucht, minder ruimte voor vervuilende auto's en geen onnodige bomenkap."

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat spreekt van een zware tegenvaller. "De verbreding van de wegen bij Utrecht, de draaischijf van ons wegennet, is erg belangrijk voor de doorstroming van het drukke verkeer in Nederland, en voor de verbetering van de verkeersveiligheid op de ring Utrecht."

Vliegbasis Twenthe

De Raad van State heeft tegelijkertijd een streep gezet door de herontwikkeling van de voormalige vliegbasis Twenthe. Volgens het bestemmingsplan zouden er op het terrein onder meer bedrijven en agrarische activiteiten komen en evenementen worden georganiseerd.

De Stichting Lonnekerberg, die bezwaar had gemaakt tegen de plannen, is erg tevreden met het besluit van de raad. "Wij zijn blij dat belang van natuur en leefomgeving met deze uitspraak weer op de agenda staan."

Lelystad Airport

De stikstofuitspraak van de Raad van State gooit ook roet in het eten voor Lelystad Airport. De geplande opening voor vakantievluchten in 2020 kon niet doorgaan, doordat de stikstofniveaus in kwetsbare natuurgebieden, zoals bijvoorbeeld de Veluwe en de Oostvaardersplassen, er te veel door zouden toenemen.

Volgens minister Van Nieuwenhuizen is er gekeken naar oplossingen, maar die zijn niet klaar voor de geplande openingsdatum van de luchthaven. Ook is het nog wachten op de Europese Commissie, die toestemming moet geven voor het plan van het kabinet om Lelystad alleen te gebruiken als overloop voor Schiphol.

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit schreef vorige maand aan de Tweede Kamer dat tientallen projecten mogelijk niet door kunnen gaan door het ontbreken van een stikstofplan.