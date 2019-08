OM: van corruptie verdachte douanier is betrokken bij meer drugstransporten

De douanier die in februari werd aangehouden omdat hij een container met 1500 kilo cocaïne zou hebben doorgelaten, wordt ervan verdacht dat hij eerder criminelen heeft geholpen een grote partij drugs in te voeren.

Dat heeft officier van justitie Steen vandaag gezegd tijdens een pro forma-zitting bij de rechtbank. Uit het onderzoek naar de van corruptie verdachte Hassan O. blijkt dat in december vorig jaar via zijn inlogaccount een container al is vrijgegeven terwijl de boot nog op zee was, wat zeer ongebruikelijk is.

De container was in Rotterdam door een onbekend bedrijf weggehaald. Uit de container bleken later vijftig dozen te zijn verdwenen. Opvallend is dat een drugshond wel aansloeg bij de leeggehaalde container, aldus de officier.

Mango's

O. werd in februari aangehouden omdat hij in verband met een container met mango's uit Brazilië. In de container was 1500 kilo cocaïne verborgen. Hij zou in het computersysteem van de douane hebben aangegeven dat de container al was gecontroleerd met behulp van een speurhond en de container hebben vrijgegeven.

O. ontkent zijn betrokkenheid. Volgens zijn advocaat John Silvis is het goed mogelijk dat andere douaniers misbruik hebben gemaakt van het inlogaccount van de verdachte douanier. Volgens de raadsman is het systeem bij de douane nog steeds niet waterdicht en kunnen medewerkers met elkaars inloggegevens in het computersysteem inloggen.

Struikelen over bewijs

Onderzoek naar de financiën van O. hebben geen bijzonderheden opgeleverd, maakte het OM tijdens de zitting bekend. Ook een onderzoek naar eventueel vermogen in Marokko heeft niets opgeleverd.

Toch blijft het OM ervan overtuigd dat O. degene is geweest die de containers in het systeem heeft aangevinkt. "In deze zaak struikel ik over het bewijs'', zegt de officier. De rechtbank heeft besloten dat O. voorlopig nog vast blijft zitten.

De douane in Rotterdam kampt al jaren met corruptieschandalen. In januari werden drie douaniers aangehouden nadat uit onderzoek was gebleken dat ze grote bedragen, die niet in verhoudingen stonden tot hun salaris, op hun bankrekening stortten.

Twee jaar geleden werd ex-douanier Gerrit G. veroordeeld tot 14 jaar cel voor corruptie. Een andere douanier is in februari van dit jaar veroordeeld tot twee jaar, eveneens wegens corruptie.