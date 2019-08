Toezichthouder VS: techbedrijven opbreken als ze de concurrentie schaden

De uitspraken van Simons komen op het moment dat er veel discussie is over dit thema. Presidentskandidaat Elizabeth Warren heeft het opbreken van techbedrijven onderdeel gemaakt van haar campagne. En mede-oprichter Chris Hughes van Facebook schreef een paar weken geleden in een opiniestuk in The New York Times dat hij het tijd vindt om Facebook op te breken.

Cruciale overnames voor Facebook

In het geval van Facebook zou het gaan om het terugdraaien van de fusies met Instagram (gekocht in 2012) en/of die van WhatsApp (gekocht in 2014). Beide overnames worden gezien als strategische essentiële zetten van het sociale netwerk, omdat het hiermee voor de komende jaren verzekerd lijkt te zijn van succes. Daarnaast was het voor een concurrent als Snapchat lastiger om echt groot te worden.

Een theorie die rondgaat is dat als Instagram geen onderdeel was geworden van Facebook, er een gelijker speelveld was geweest voor onder meer Snapchat. De nuance hierbij is dat in 2012, toen de overname bezig was, weinig mensen oog hadden voor deze discussie. Die is van de laatste jaren.

"De vraag is wat ervoor zorgde dat Instagram zo'n succes is geworden", zegt de voorzitter van de FTC. "Is dat het feit dat het zaadje al was gepland en sowieso zou gaan ontkiemen, of gebeurde dit doordat Facebook het kocht?"

Ook Google, Amazon en Apple

Zowel de Federal Trade Commission als het Amerikaanse ministerie is bezig met concurrentieonderzoeken. Die strekken zich verder uit dan alleen Facebook.

De twee organisaties hebben inmiddels een taakverdeling gemaakt; ook Google, Amazon en Apple worden onder de loep genomen.