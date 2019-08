‘Facebook nam videochatdienst Houseparty niet over om concurrentiezorgen’

's Werelds grootste sociale netwerk besloot vorig jaar de app Houseparty, waarmee je met meerdere mensen tegelijk kunt videochatten, niet over te nemen omdat Facebook bang was nog meer kritische blikken te krijgen van concurrentiewaakhonden. Dat meldt The New York Times op basis van anonieme bronnen. De koop werd gezien als "te riskant".

Daarmee lijkt Facebook een ander pad te bewandelen dan eerdere jaren. Het bedrijf staat (net als andere techbedrijven overigens) bekend om het doen van grotere en kleinere overnames; Instagram (gekocht voor 1 miljard dollar in 2012) en WhatsApp (19 miljard dollar in 2014) zijn het bekendst.

Nieuw onderzoek en 'from Facebook'

Facebook ligt al jaren onder vuur en de donkere wolken lijken nog niet weg. Zo is de FTC een mededingingsonderzoek begonnen naar anti-competitief gedrag van de marktleider. De toezichthouder heeft volgens bronnen van The New York Times inmiddels contact gehad met zes oprichters van bedrijven die Facebook de afgelopen 15 jaar heeft gekocht. Het ligt voor de hand dat de oprichters van WhatsApp en Instagram, die allemaal uit onvrede zijn vertrokken, ook zullen worden benaderd.

Daarnaast is Facebook bezig WhatsApp en Instagram dichter naar zich toe trekken. Aan de ene kant gaat het dan om symbolische, maar niet minder belangrijke, aanpassingen zoals dat Instagram en WhatsApp worden omgedoopt in 'Instagram from Facebook' en 'WhatsApp from Facebook'. "Facebook laat zien wie de baas is", kopte The Wall Street Journal vervolgens.

Aan de buitenkant lijkt deze verandering niet zo betekenisvol, maar medewerkers van Instagram en WhatsApp waren de afgelopen jaren gewend geraakt aan autonomie en die verliezen ze nu steeds meer. De Times schrijft dat dit bij medewerkers van deze twee apps "schuurt".

'Op pauze drukken'

Eerder was al bekend geworden dat Facebook de komende jaren zijn drie chatdiensten, Facebook Messenger, WhatsApp en Instagram Direct, aan de achterkant aan elkaar wil knopen. Volgens Facebook is de reden dat het dan mogelijk wordt om een bericht van de ene dienst naar de andere te sturen. Daarnaast krijgen de diensten end-to-end-encryptie, waardoor zowel het sociale netwerk zelf als bijvoorbeeld een overheid niet meer kan meelezen.

Tegelijkertijd hebben deskundigen erop gewezen dat het hierdoor moeilijker kan zijn om Facebook te vragen WhatsApp en Instagram af te stoten, omdat het bedrijf kan beargumenteren dat het aan de achterkant één geheel is. Volgens het platform is dit niet de reden voor het samenvoegen.

De voorzitter van de mededingingscommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, de Democraat David Cicilline, zegt dat hier scherp naar moet worden gekeken. "Facebook, Instagram en WhatsApp combineren in het grootste communicatieplatform in de geschiedenis, is een duidelijke poging om mededingingsmaatregelen te omzeilen. We moeten op pauze drukken", zegt hij tegen The New York Times.