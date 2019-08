Geiten grazen Spaanse bossen kaal en voorkomen zo branden

Het inzetten van schapen en geiten als een soort van vrijwillige brandweer gebeurt al een aantal jaren, en kreeg navolging in andere delen van Spanje en Portugal. Er is veel aandacht voor het project, knikt Nadal, terwijl ze de kudde door het bos leidt.

"Er wordt gedaan alsof we iets totaal nieuws doen: met dieren die bossen kaal eten, en zo branden voorkomen. Maar we blazen welbeschouwd een eeuwenoude traditie nieuw leven in. Er graasde altijd al vee in de bossen. Het probleem is dat de bossen nu verlaten zijn, dat eigenlijk niemand nog zijn geld verdient door in deze gebieden te werken. Het leidde tot een enorme verwaarlozing van deze gebieden."

De ecologische cirkel is groter dan alleen de schapen en geiten laten grazen, legt even later Emma Soy van de Pau Costa Foundation uit. "We zetten geiten en schapen in ter preventie van vuur in de bossen. Maar we gebruiken ook hun melk om kaas te maken en we verkopen de dieren aan lokale biologische slagers en restaurants."