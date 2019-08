VS stelt importtarieven op telefoons uit China uit

De Amerikaanse regering laat de importtarieven op een aantal producten uit China pas op 15 december ingaan. Het gaat om onder meer laptops, mobiele telefoons, kleding en sneakers. In eerste instantie zou per 1 september een importtarief van 10 procent op 300 miljard dollar aan Chinese goederen worden ingesteld.

Het uitstel zal gelden voor een relatief kleine hoeveelheid producten. Rabobank-econoom Teeuwe Mevissen spreekt van een op de zeven producten die op de oorspronkelijke lijst stonden. De handreiking in de handelsoorlog tussen de VS en China, die over twee weken telefonisch hun gesprekken hervatten, is volgens hem dan ook klein.

Er speelt volgens de econoom een belangrijkere reden om op deze producten het importtarief uit te stellen. Veel van deze producten zijn populaire kerstcadeaus. De VS wil dan ook voorkomen dat ze een stuk duurder worden voor de feestdagen.

De Amerikaanse en Europese beurzen reageren positief op het nieuws. Vooral de koers van Apple schoot omhoog met zo'n 4 procent. Het bedrijf zet zijn telefoons in China in elkaar en zou dus ook lijden onder de aangekondigde importtarieven.

Gezwicht

President Trump is met het uitstel gezwicht voor de top van het Amerikaanse bedrijfsleven, zegt correspondent Marieke de Vries. De bedrijven hadden er bij de politiek op aangedrongen op om de tarieven op deze producten te schrappen.

"Bij de vorige tarievenrondes ging het om producten waarbij de Amerikaanse consument het niet echt merkte", zegt De Vries. "Maar dit keer zou het de Amerikanen direct in de portemonnee raken."

Verder speelt mee dat boeren steeds meer beginnen te morren dat ze inkomen mislopen, omdat China vanwege de handelsoorlog niets meer van hen koopt. "De kritiek blijft maar toenemen, omdat het conflict nu wel heel lang aanhoudt", zegt De Vries. "En dat is geen goed teken voor Trump, die straks zijn herverkiezingsjaar ingaat en veel stemmers heeft op het platteland van Amerika."