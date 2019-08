Politiemol moet 84.000 euro terugbetalen aan de Staat

Een 22-jarige voormalige politieman moet ruim 84.000 euro betalen aan de Nederlandse Staat. Dat geld verdiende hij volgens de rechtbank in Arnhem door als aspirant-agent informatie uit politiesystemen door te spelen aan criminelen.

De man uit Tiel begon in 2017 bij de Amsterdamse politie. Binnen een jaar begon hij te neuzen in het systeem. Hij zocht informatie op over specifieke personen uit het criminele milieu. De geheime gegevens speelde hij vervolgens tegen betaling van ongeveer 250 euro per keer aan hen door.

Volgens de rechtbank hield de man zelfs een soort 'spreekuur' waarbij hij met meerdere mensen in zijn auto zat en op afroep informatie opzocht en deelde. Door het lekken van de informatie liep een lopend politieonderzoek stuk.

Voor zijn daden werd de man eerder dit jaar al veroordeeld tot een celstraf van drie jaar en negen maanden. Ook mag hij acht jaar lang geen functie bij een overheidsinstantie vervullen, schrijft Omroep Gelderland.