Aspirant-agent veroordeeld wegens lekken informatie

De rechtbank in Arnhem heeft een aspirant-agent van 22 veroordeeld tot 45 maanden cel wegens het doorverkopen van informatie aan criminelen. De rechtbank zegt in het vonnis dat de man het vertrouwen dat in de politie gesteld moet worden ernstig heeft geschaad.

De man uit Tiel werkte bij een arrestantencomplex in Amsterdam-Zuidoost en ook op straat. Hij heeft bekend dat hij tientallen criminelen van informatie uit politiedossiers heeft voorzien.

Volgens de rechtbank deed hij dat alleen om geld te verdienen en ondermijnde hij daarmee de rechtsstaat. De celstraf van 45 maanden komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie.

De veroordeling is wegens schending van het ambtsgeheim, computervredebreuk en corruptie. Ook mag hij acht jaar lang niet bij de overheid werken.

Spreekuur

Volgens het OM hield de man (Mehmet A.) spreekuur in zijn auto en kreeg hij 250 euro per op te vragen naam. Het aantal keren dat hij het politiesysteem voor dit doel raadpleegde was schrikbarend hoog, zei de officier van justitie.

A. zit al sinds november vast. Onbekend is hoeveel hij met zijn handel verdiend heeft. De officier probeert in een later stadium het geld terug te vorderen.

De rechtbank hechtte geen geloof aan de verklaring van de verdachte dat hij de informatie doorspeelde omdat hij bedreigd werd.